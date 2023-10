Jason Derulo foi processado por assédio sexual e intimidação por uma jovem cantora. Os documentos foram apresentados esta quinta-feira, dia 5 de outubro, no tribunal de Los Angeles.

De acordo com a revista Billboard, a queixa foi apresentada por Emaza Gibson, cantora que teve o seu contrato cancelado depois de recusar convites do músico para encontros e jantares.

Na queixa, a acusadora adianta que tudo aconteceu em agosto de 2021, quando assinou com a editora do artista, a Future History. Depois de recusar vários convites para "encontros românticos e sexuais", o contrato foi cancelado.

"Enquanto gravavam, Jason Derulo informou à requerente que, se ela quisesse ser bem-sucedida na indústria musical, deveria ter ‘pele de carneiro e escamas de peixe’, que é uma referência haitiana a rituais sexuais, sacrifícios de carneiros, sangue de carneiro e cheirar cocaína”, pode ler-se no processo.

"Fiquei com ansiedade e estou traumatizada. Tive de lidar com situações de trabalho desumanas. Estou num ponto na minha vida em que voltei ao zero e não tenho nada”, confessou a cantora Emaza Gibson à NBC News.

Em declarações à revista People, a equipa do artista negou todas as acusações. "As alegações são completamente falsas e prejudiciais", frisa o comunicado.

"Sou veementemente contra todas as formas de assédio e continuo comprometido em apoiar pessoas que estão em busca de seus sonhos (...) Esforço-me para viver a minha vida de uma maneira que tenha impacto positivo, então estou profundamente ofendido", pode ler-se na nota citada pela publicação norte-americana.