Nos dias 8 e 9 de dezembro, o Festival Authentica regressao ao Altice Fórum Braga para a sua segunda edição. "Para terminar o ano em grande, o maior festival indoor de Portugal terá muita animação e artistas de diferentes géneros musicais, divididos em dois palcos, sendo o principal o Palco Authentica, e o secundário Palco Urban, dedicado a talentosos artistas do Hip-Hop e Trap", frisa a organização.

Jason Derulo, Kura, Xamã, Xutos & Pontapés, T-Rex e Lon3r Johny são as primeiras confirmações da edição de 2023.

O primeiro dia do festival vai contar com Jason Derulo como cabeça de cartaz do Palco Authentica. No mesmo dia, KURA, Xamã, um dos artistas brasileiros mais ouvidos no Spotify, e T-Rex prometem animar os festivaleiros.

Já os Xutos & Pontapés, Lon3r Johny e o DJ Wilson Honrado atuam no festival no 9 de dezembro.

Com mais confirmações a anunciar brevemente, a programação do Palco Authentica vai contar com cinco atuações por dia, começando sempre as noites com artistas portugueses, e terminando com atuações de DJ’s. Já o Palco Urban, que é dedicado a artistas de Hip-Hop e Trap, terá atuações de artistas nacionais e internacionais terminando sempre as noites com atuações de DJ.

Marco Polónio, diretor-geral da MALPEVENT, frisa que “o sonho de realizar este festival concretizou-se, com sucesso, no ano passado". "Isso significa que tínhamos o desafio de apresentar um produto que fosse ao encontro das expectativas do nosso público. O facto de conseguirmos juntar grandes nomes nacionais e internacionais e mobilizar o público ao norte do país é incrível e orgulhamo-nos muito do que estamos a construir", celebra.

BILHETES

Passe Geral (8 e 9 de dezembro) - 77€

Bilhete Diário (8 de dezembro) - 47€

Bilhete Diário (9 de dezembro) - 47€

Bilhete Diário VIP* (8 de dezembro) - 152€

Bilhete Diário VIP* (9 de dezembro) - 152€

Passe Geral VIP* (8 e 9 de dezembro) - 282€

Bilhetes disponíveis nos locais habituais:

*Bilhete VIP inclui:

- Entrada exclusiva no festival

- Acesso à zona VIP do Festival

- Bar aberto na Zona VIP do Palco Authentica

- Kit Surpresa