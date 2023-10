“O grupo que atualmente consiste do líder Ian Anderson e ainda de músicos como o baixista David Goodier, do teclista John O'Hara, do baterista Scott Hammond e do guitarrista Joe Parrish mantém-se ativo ao vivo e disco, tendo editado um novo álbum, ‘The Zealot Gene’, em 2022”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado sobre a banda que esteve no Porto e em Lisboa no começo do ano passado.

A promotora adiantou que os bilhetes vão ser colocados à venda na segunda-feira, mas não explicitou por que valores.