Depois de editar o EP de estreia "Ilusão", em 2022, que contou com os singles “Bem Me Quer”, “Tão Cedo Não é Amanhã”, "Mera Ilusão", ou “A Tua Namorada”, Joana Almeirante, lança o seu primeiro disco.

"Leva-me Para Longe" conta com 11 temas, um deles em dueto com Samuel Úria ("Dois Corações Partidos").

Em abril, a artista vai voltar a subir ao palco em nome próprio para apresentar o o novo trabalho de estúdio. A 1 de abril, Joana Almeirante atua no Auditório do Casino Estoril e no dia 6 sobe ao palco da Sala Suggia da Casa da Música, no Porto.

"A seu lado contará com convidados especiais. No Estoril faz-se acompanhar em palco por Mafalda Veiga, Nena e João Só, e no Porto por Miguel Araújo, Os Quatro e Meia e Bárbara Tinoco", adianta a Primeira Linha.

Alinhamento

Só Quero Paz

Leva-me Para Longe

Botão

Porta Giratória

Deitar Tudo a Perder

Dois Corações Partidos ft. Samuel Úria

Lembra-me

Por Meu Pé

Mera Ilusão

O Que é Que Eles Iam Pensar

Dia Mau