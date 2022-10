Ana Bacalhau, Bárbara Tinoco, Carolina de Deus, Teresinha Landeiro, Mimi Froes e a sua irmã Beni são as convidadas do "E Não Só — Volume I".

O EP antecipa dois dos maiores concertos da sua carreira, que têm lugar já dia 17 de novembro no Casino de Espinho e de dia 23 de novembro no Casino Estoril. Ambos os espetáculos vão acolher alguns destes duetos, onde participarão algumas das convidadas deste primeiro volume, assim como do segundo, avança a promotora em comunicado.

"E Não Só" já conta com dois singles conhecidos: o primeiro ao lado de Bárbara Tinoco, "Eu Não", e o segundo, "Volta que eu Aguento", com Carolina de Deus.

"As mulheres nem sempre terão tido as mesmas oportunidades no mundo da música, nem sempre são vistas como fortes e igualmente capazes, o que me parece que não poderia estar mais longe da realidade", assinala João Só. "As mulheres são tudo isso e ainda carregam o peso do preconceito. Todas estas em que penso e que convidei para partilharem canções comigo vivem livres de pensamento, são criativas, imensamente talentosas e ajudaram-me a mim a ser muito melhor, sempre de forma tão abnegada e natural", acrescenta.

Alinhamento de "E Não Só — Volume I":

1. Dizes que eu não sei dançar ft. Ana Bacalhau

2. Volta que eu Aguento ft. Carolina de Deus

3. Cavalo de Carrossel ft. Teresinha Landeiro

4. Eu não ft. Bárbara Tinoco

5. Queres ft. Mimi Froes

6. Até amanhã ft. Beni