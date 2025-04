John Lydon criticou novamente a reunião dos Sex Pistols, afirmando que nunca mais voltará à banda. Em entrevista à PA, citada pelo The Independent, o ex-vocalista frisou que "nunca" voltaria a juntar-se ao grupo.

"Nunca, não depois do que considero os jogo sujos deles. Que se afoguem nas expectativas ‘woke’ da Walt Disney. Eles mataram o conteúdo, ou pelo menos tentaram, e transformaram tudo numa brincadeira infantil de lixo, o que é inaceitável", sublinhou o músico.

"Desculpem, mas não vou dar mais uma mãozinha a isto. No que me diz respeito, eu sou os Pistols, e eles não são", acrescentou o cantor, criticando a formação atual dos Sex Pistols: "No ano passado, tiveram de chamar o Billy Idol e agora é o senhor Frank Carter que tem de os ouvir (as suas letras) por eles. Isso é um verdadeiro circo de palhaços".

Na entrevista, John Lydon acrescentou que não quer estar a atacar os ex-colegas. "Não é culpa deles serem desprovidos de talento e não conseguirem evoluir, pois não? Quanto a mim, a variedade é o tempero da vida. Adoro todos os tipos de música e admiro qualquer pessoa que tenha coragem para ensaiar, tocar ao vivo, gravar e depois enfrentar a guilhotina que é a imprensa. Deviam receber medalhas por isso", confessou.

Os Sex Pistols, que tocaram pela última vez com Lydon em 2008, anunciaram novos concertos para este ano, incluindo o Download Festival. Frank Carter é o atual vocalista do grupo.