Jorge Palma, que editou em abril passado o álbum “Vida”, estará no palco da tenda Heineken, no mesmo dia em que estão marcadas atuações de Girl in Red, The Amazons e Sylvan Esso.

“Vida” assinalou o regresso de Jorge Palma aos álbuns de originais depois de 12 anos sem gravar, desde “Com todo o Respeito” (2011).

Jorge Palma celebrou em 2022 os 50 anos de carreira com seis concertos em Lisboa, nos quais foi feita uma viagem antológica pela discografia editada.

O 15.º festival Alive decorrerá de 6 a 8 de julho contando com nomes como Red Hot Chili Peppers, Black Keys, Actic Monkeys, Lizzo, Lil Nas X, SAM Smith e Queens of the Stone Age.