Os concertos estão inseridos na digressão de apresentação do disco “The Night Dwells in the Day” e começam no dia 20 de janeiro, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, seguindo-se o Novo Ático do Coliseu do Porto, no dia 21, e o Teatro Ibérico, em Lisboa, no dia 24.

Um dia depois Wissem atua no Teatro Municipal da Guarda e no dia 26 passa pelo Centro de Artes e Espetáculo de Portalegre. A sequência de concertos termina em Beja, no dia 27, no Teatro Pax Júlia.