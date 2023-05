Kaytranada, Parov Stelar e KALEO vão atuar no Super Bock Super Rock no último dia, 15 de julho, no palco principal, anunciou a organização. Os artistas completam o cartaz da edição de 2023 do Palco Super Bock.

O canadiano Kaytranada promete ser um dos protagonistas do último dia do festival. Em comunicado, a organização elogia a "personalidade artística de Kaytranada, que é capaz de brincar com diferentes géneros musicais e fazer com que o velho casamento entre o hip-hop e a música de dança pareça mais atual do que nunca".

Parov Stelar vai apresentar o disco "Moonlight Love Affair" no festival. Já Kaleo trazem "Surface Sounds”, editado em 2021, à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.