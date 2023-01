Lana Dey Rey partilhou o alinhamento do álbum "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd" nas redes sociais. Na publicação no Instagram, a artista norte-americana revelou a capa do disco e algumas fotografias ousadas, mas, segundo a Pitchfork, o post foi apagado por violar as diretrizes relativas aos conteúdos com nudez.

Nas redes sociais, a cantora anunciou ainda que decidiu adiar duas semanas o lançamento do disco - "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd" será editado a 24 de março.

O novo álbum de Lana Dey Rey vai contar com 16 canções e várias colaborações - Father John Misty, Bleachers, Jon Batiste e Tommy Genesis.

Veja as imagens partilhadas pela cantora:

ALINHAMENTO DO ÁLBUM:

01 The Grants

02 Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

03 Sweet

04 AW

05 Judah Smith Interlude

06 Candy Necklace

07 Jon Batiste Interlude

08 Kintsugi

09 Fingertips

10 Paris, Texas

11 Grandfather Please Stand on the Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12 Let the Light In [ft. Father John Misty]

13 Margaret [ft. Bleachers]

14 Fishtail

15 Peppers [ft. Tommy Genesis]

16 Taco Truck x VB