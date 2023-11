Já é conhecido o cartaz para a edição de 2024 do Primavera Sound de Barcelona.

A organização do festival revelou esta terça-feira, dia 21 de novembro, o cartaz completo da próxima edição do festival, que decorre de 29 de maio a 2 de junho de 2024 no Parc del Fòrum.

Lana Del Rey, Pulp, PJ Harvey, Vampire Weekend, Troye Sivan, SZA, Deftones, FKA Twigs, The National, Phoenix, Beth Gibbons, Mitski, Justice, Arca ou Charlie XCX são alguns dos nomes confirmados para o Primavera Sound Barcelona 2024.

Os portugueses Rita Vian e Xexa também fazem parte do alinhamento, que conta ainda como nomes como Lolahol (Lourdes Maria, filha de Madonna), Julie Byrne, Disclosure, Jessica Pratt, American Football ou Yo La Tengo.

Já o cartaz da edição de 2024 do Primavera Sound do Porto deverá ser conhecido em breve. Inicialmente marcado para os dias 7, 8 e 9 de junho de 2024, o festival vai agora arrancar um dia mais cedo e realizar-se de 6 a 8 desse mês.