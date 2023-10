Cinco anos depois de "Fatti Sentire" (2018), Laura Pausini está de regresso aos discos com "Anime Parallele".

Em 2023 a cantora tem celebrado o 30.º ano da sua carreira, com iniciativas que começaram com uma maratona de concertos feitos em 24 horas por Nova York, Madrid e Milão.

"Anime Parallele", o novo álbum, foi antecipado por Durare"/"Durar", escolhido como música-tema da série do Disney+ "I Leoni di Sicilia", e por "Un buon inizio" / "Un buen início" e "“Il primo passo sulla Luna" / "El primer paso en la luna". No Brasil, o single "Durar (Uma Vida como Você)" foi lançado em colaboração com Tiago Iorc.

"Fatti Sentire" é descrito pela editora como um disco "importante e ambicioso, que celebra o ser humano e as suas diferentes experiências. Um álbum cujo conceito engloba histórias de diferentes pessoas, inclusive de Laura, cujo sonho é que o mundo partilhe os lugares, mesmo com ideais diferentes, onde exista respeito e amor".

"Este disco celebra o direito à individualidade do ser humano, como cidadãos que habitam o mundo e percorrem juntos os mesmos caminhos, mas com almas, sonhos e desejos diferentes. É por esta razão que se chama ‘Anime Parallele’ / ‘Almas Paralelas’. Almas que vivem no mundo, com infinitas possibilidades, que assim como as passadeiras, que não se cruzam necessariamente, mas ainda assim criam caminhos paralelos. O verdadeiro objetivo é acolher até aqueles que não se cruzam no nosso caminho. Porque é fácil respeitar aqueles que conhecemos, mas tem que ser igualmente fácil respeitar aqueles que não conhecemos. Temos pontos de vista, culturas e ideias diferentes, por isso não somos as mesmas pessoas, e reconhecer esta diversidade é um valor e também um desafio", assinala Laura Pausini.

"A pandemia obrigou-nos a ouvir os nossos próprios pensamentos e questões, até que voltamos à vida diferentes de quem éramos antes. Almas Paralelas homogeneizadas pelo medo de exclusão, ainda mais distantes umas das outras e com menos pontos de encontro. Pensei em como queria sobreviver e enfrentar esta nova realidade. Não encontrei todas as respostas, mas continuo à procura. Neste processo, percebi que a única forma seria começar a olhar de fora, como se os meus olhos estivessem acima de mim, acima de nós, pequenos seres humanos que caminham pelas ruas do mundo. Pus a individualidade e o direito de ser respeitado no centro de tudo e foi assim que criei o fio condutor que liga todas as músicas do meu álbum", acrescenta a artista.

Seguindo este conceito, Laura Pausini "representa cada música através de um ou mais personagens, que interagem com um objeto diferente, e juntos se tornam no seu símbolo, presentes nesta passadeira, retratadas sob vários pontos de vista. Na versão standard, com uma foto de cima, como grupo na versão do vinil, e em cards individuais na versão especial deluxe", sublinha a editora.

Laura Pausini regressa a Portugal a 3 de fevereiro de 2024 na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da sua digressão global.