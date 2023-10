"Zeitgeist" é o novo álbum de The Legendary Tigerman. O disco conta com 10 novas canções e chegou esta sexta-feira, dia 29 de setembro, aos serviços de streaming de música.

Segundo a editora, o novo disco é "uma obra densa, pessoal, profunda, que nasceu em Paris e parte hoje para o resto do mundo".

As novas canções foram inspiradas em Paris, mas no lado menos turístico e fotogénico da cidade das luzes. "Paulo Furtado passou alguns meses na capital francesa, à procura de novos sons, novas inspirações e novas formas de composição. E encontrou-os. Pela primeira vez na vida de The Legendary Tigerman, compôs com sintetizadores modulares em vez das tradicionais guitarras, desbravando novos caminhos no seu Rock n’ Roll", adianta o comunicado.

"Zeitgeist" conta com várias colaborações especiais, como Asia Argento ("Good Girl"), Jehnny Beth, das Savages ("Everyone"), Anna Prior, dos Metronomy ("Losers"), Delila Paz ("One More Time"), Best Youth ("(New Love) Ray") ou Sean Riley ("Bright Lights, Big City").