Ricardo Azevedo vai celebrar os seus 25 anos de carreira no dia 30 de agosto no Porto Carvoeiro, em Santa Maria da Feira. No concerto, o artista vai recordar os "os momentos mais marcantes da sua trajetória musica".

"O cenário é de sonho: o Rio Douro como pano de fundo, a magia da música ao vivo e uma noite carregada de memórias e emoções. Ricardo Azevedo sobe ao palco no Porto Carvoeiro, para celebrar 25 anos de canções — desde os primeiros acordes com os míticos Ez Special até à sua bem-sucedida jornada a solo", destaca o comunicado.

Ricardo Azevedo cresceu em Santa Maria da Feira e foi a mãe que o incentivou a entrar no mundo da música.

Em 2000, o artista fundou a banda Ez Special, onde permaneceu até finais de 2006. Na carreira a solo, lançou temas como "Daisy", "Pequeno T2", "My Explanation", "Entre o sol e a lua" ou "I really am such a fool".