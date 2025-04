Alexandria Zahra Jones, filha de David Bowie e da modelo Iman, lançou de forma discreta o seu álbum de estreia, "Xandri", na passada sexta-feira, dia 4 de março.

A jovem artista de 24 anos, que se apresenta ao mundo da música sob o nome artístico Lexi Jones, tem vindo a partilhar excertos das canções nas redes sociais, entrelaçados com imagens da sua infância. Agora, o resultado final já pode ser ouvido em todos os serviços de streaming de música.

O título do álbum, "Xandri", de origem grega, significa "defensora da humanidade", conceito presente em todas as canções do álbum. Com 12 temas e uma duração total de 47 minutos, o disco mistura sonoridades pop, eletrónicas e indie rock, sempre guiadas pela voz intimista de Lexi.

Longe de replicar o legado do pai, "Xandri" é apresentado como um manifesto de identidade e autenticidade, afirmando Lexi Jones como uma nova voz no panorama musical, determinada a traçar o seu próprio caminho.