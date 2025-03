A luso-francesa Louane vai representar França no Festival Eurovisão da Canção 2025 com o tema "Maman". A artista apresentou a canção ao vivo este fim de semana no intervalo do jogo entre as seleções de rugby de França e da Escócia, que decorreu no Stade de France em Paris

Em comunicado, a Universal Music destaca que, "em palavras simples, mas profundamente emocionantes, Louane conta a jornada de uma vida: a de uma criança que se tornou mulher, de uma filha que se tornou mãe".

"'Maman' é uma declaração de amor intemporal à sua mãe de origem portuguesa, um diálogo suspenso entre o passado e o presente, entre a ausência e a transmissão", frisa a editora.

Louane estreou-se na edição francesa do "The Voice" e conta já com mais de três milhões de álbuns vendidos.

A 68.º edição do Festival Eurovisão da Canção decorre em maio na Suíça. As semifinais do concurso estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio. Portugal atua na primeira semifinal.