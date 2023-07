Luedji Luna está de volta aos palcos europeus, com passagem por Portugal a 5 de julho no B.leza, em Lisboa. O concerto vai contar com participação especial do rapper brasileiro Zudizilla.

A digressão europeia da artista brasileira vai passar ainda pelos Países Baixos, França, Suíça, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, e Espanha. A primeira parte do espetáculo é assegurada pelo artista brasileiro Udi.

A cantora baiana traz consigo a versão deluxe do disco "Bom mesmo é estar debaixo d ‘água”, com dez faixas inéditas de sua autoria, em parceria com os compositores, Marissol, MWABA, François Muleka e Ravi Landim, presentes em trabalhos anteriores da artista.

"As letras estão mais diretas, simples, menos alegóricas, metafóricas, ao contrário do que acontecia nos trabalhos anteriores", conta Luedji Luna. "O fato de me sentir mais madura e mais segura em relação a mim mesma, à minha carreira, às minhas escolhas, fez-me ter coragem de mostrar essas canções que são novas para o público, mas já têm muita história", acrescenta.