Luísa Sonza e Demi Lovato juntaram-se para o single "Penhasco2". O tema do novo álbum da artista brasileira estreou-se no top do Spotify Brasil e soma mais de 20 000 000 reproduções no serviço de streaming de música.

Nas redes sociais, um seguidor levantou a hipótese de Demi Lovato ter sido paga para participar na canção. "A Demi Lovato é uma artista grande? Ela não é uma artista grande, ela é uma artista ‘fucking’ gigantesca. A Demi Lovato deve ter cobrado uma 'nota' para fazer a parada", disse o influencer brasileiro, segundo o site Popline.

No Twitter, Luísa Sonza reagiu ao comentário. "Infelizmente, sinto lhe dizer, ela não cobrou nada. E vê se vai fazer alguma coisa da sua vida, que talvez consiga chegar perto de onde eu cheguei", escreveu a artista brasileira.