Face ao cancelamento do concerto dos Devo e à “impossibilidade” de conseguir um cabeça de cartaz para a noite de 20 de agosto, a organização decidiu tornar a entrada para o último dia do Luna Fest gratuita, afirmou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No último dia daquele festival dedicado ao rock, atuarão nomes como Gang of Four, The Only Ones e Yummy Fur.

Devido às limitações de público no recinto da Praça da Canção, a entrada “será feita mediante levantamento do ingresso nas bilheteiras do espaço”, esclareceu, acrescentando que quem tenha comprado bilhete para aquele dia poderá trocá-lo por outro dia (através do e-mail geral@lunafestcoimbra.com) ou pedir reembolso, a partir de 10 de setembro.

O passe geral para o festival, que custaria 150 euros, vai manter-se com desconto de pré-venda de 127 euros até ao arranque do festival, disse à agência Lusa um dos organizadores do festival, Tito Santana.

“Estavam a pedir-nos fortunas para um cabeça de cartaz e, a título de compensação, decidimos manter o passe geral a 127 euros e dar o dia 20”, frisou.

Apesar de a organização ter anunciado hoje que a entrada para o dia 20 de agosto passa a ser gratuita, na plataforma dedicada à venda de bilhetes para espetáculos Bol, ainda era possível, às 16:00, comprar o bilhete diário por 51 euros.

“Ainda temos de comunicar à Bol, mas a questão será resolvida entretanto”, esclareceu Tito Santana.

Para o responsável, o cancelamento dos Devo “foi um soco no estômago” e a situação levou a um abrandamento da venda de bilhetes para o Luna Fest.

Apesar disso, a organização tem o objetivo de garantir cerca de 7.000 pessoas por dia no festival, salientou.

No Luna Fest, irão atuar, entre outros, The Undertones, John Cale, The Black Lips, Buzzcocks, La Femme, The Damned, A Certain Ratio, The Parkinsons e Martin Dupont.

No início de julho, a organização anunciou que os Devo tinham cancelado a atuação no festival, explicando que, dois meses antes, a banda tinha referido que não poderia atuar no dia 20 agosto.

“Pediram-nos para tentar no dia 16. Tentámos a todo o custo conseguir para dia 16 para mantermos os DEVO. Passados 15 dias, disseram-nos que também não dava para dia 16, depois ainda tentámos para dia 21, mas as condições exigidas tornavam impossível a sua vinda. Tentámos tudo por tudo”, afirmou, na altura, à agência Lusa um dos responsáveis do festival, Victor Torpedo.