Kura foi um dos protagonistas das Sebastianas, em Freamunde. Esta segunda-feira, dia 11 de setembro, o DJ recordou a atuação na sua conta no Instagram, lembrando que a houve problema técnico.

Nas redes sociais, o artista contou que "a luz foi abaixo" durante a atuação em Freamunde.

"Quando me perguntam qual é o melhor público do mundo? Eu digo que é o nosso, talvez porque sempre fui patriota? É possível, mas tendo oportunidade correr quase todos os países a nível mundial durante mais de 10 anos seguidos ainda consigo ser surpreendido pelos nossos", escreveu o artista na sua conta no Instagram.

"As imagens falam por si! Orgulho", rematou.

Veja o vídeo: