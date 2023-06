Madonna esteve internada durante vários dias unidade de cuidados intensivos devido a "grave infeção bacteriana", confirmou o empresário da artista, Guy Oseary. Devido aos problemas de saúde, a artista norte-americana foi forçada a adiar o arranque da "The Celebration Tour", que arrancaria a 15 de julho.

"No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infeção bacteriana grave que levou a uma estadia de vários dias na unidade de cuidados intensivos. A sua saúde está a melhorar, mas ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação total. Neste momento, teremos de suspender todos os compromissos, o que inclui a digressão", adiantou o agente da artista.

"Partilharemos mais detalhes convosco assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a digressão e para os espectáculos reagendados", pode ler-se no comunicado.

A digressão mundial "The Celebration Tour" deveria arrancar a 15 de julho na Rogers Arena, em Vancouver, no Canadá. O regresso da 'rainha da pop' a Portugal estava marcado para os dias 6 e 7 de novembro - ainda não há informações sobre um possível adiamento.

A promotora adiantou que a "The Celebration Tour" vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical. "Estou entusiasmada por explorar o maior número de canções possível e dar aos meus fãs o espetáculo que há tanto tempo esperam", frisou a artista em comunicado.

A artista atuou pela última vez em Portugal no início de 2020, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no âmbito da "Madame X Tour" - recorde aqui o concerto.

Na nova digressão, a estrela da pop, de 64 anos, vai recordar todos os grandes sucessos da sua carreira, desde o álbum de estreia, editado em 1983, até "Madame X", de 2019. A revista Billboard sublinha que Madonna não terá dificuldades em escolher o alinhamento dos espetáculos, lembrando que a cantora norte-americana colocou 57 singles no top Hot 100.

"Será a maior digressão que ela já fez", adiantou uma fonte à revista Billboard, acrescentando que os concertos vão contar "com uma grande produção" e com "momentos escandalosos".

Madonna terminou a digressão de "Madame X" no início de 2020, tendo cancelado vários concertos devido a lesões. Apesar dos elogios da imprensa, os atrasos nos espetáculos irritou muitos dos fãs.

A "Sticky and Sweet Tour , de 2008-2009, de Madonna, é a maior digressão de sempre de uma artista feminina. No total, a 'rainha da pop' arrecadou 407 milhões de dólares. Já com os concertos de "Madame X", que decorreram em pequenas salas, a norte-americana lucrou 36,4 milhões de dólares - foram vendidos cerca de 124 mil bilhetes.

