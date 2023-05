Esta sexta-feira, dia 26 de maio, a artista norte-americana lançou a nova versão deluxe de "Midnights". O álbum chegou às cinco da manhã (hora de Portugal continental) a todos os serviços de streaming de música.

A nova versão do disco conta com a participação especial de Ice Spice na reedição do tema "Karma" e com uma regravação de "Snow on The Beach" com mais vozes de Lana Del Rey.

As edições digitais e físicas vão contam ainda com faixas exclusivas. Nos serviços de streaming, "Hits Different" (canção que estava apenas disponível na versão de "Midnights" vendida nas lojas Target) faz parte do alinhamento de "Midnights: Til Dawn" , enquanto que o CD conta com um tema inédito ("You’re Losing Me").