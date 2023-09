O Cine-Teatro de Amarante, emblemático edifício da cidade do concelho do Porto, é inaugurado a 19 de setembro pelo Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e pelo Presidente da Câmara de Amarante, José Luís Gaspar.

Já nos dias 23 e 24 de setembro, a sala abre para dois concertos dos amarantinos Marco Rodrigues e Noble, respetivamente às 21h30 e às 18h00. A receita irá reverter favor dos Bombeiros Voluntários de Amarante e dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã.

Os bilhetes para cada concerto custam 10 euros e estão disponíveis online (ver aqui) e na bilheteira do Cine-Teatro (de terça a domingo, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00).

Situado na margem esquerda do rio Tâmega, junto ao Parque Florestal, o Cine-Teatro de Amarante foi inaugurado em 1947 como sala de cinema e até à década de 1980 foi uma referência cultural. Em julho de 2000, a Câmara Municipal de Amarante adquiriu o edifício, já bastante degradado, com o objetivo de o devolver à cidade e o recuperar como equipamento cultural.

A requalificação começou a 23 de maio de 2019 e, após um intenso processo de recuperação e os constrangimentos dos anos de pandemia, o Cine-Teatro de Amarante abre as portas com uma sala de espetáculos com 386 lugares, uma livraria e um Piano Bar & Vinoteca.

Concertos de Marco Rodrigues e Noble

Para o fim de semana de inauguração, o Cine-Teatro apresenta dois artistas naturais de Amarante.

No sábado, dia 23, às 21h30, o fadista Marco Rodrigues regressa a casa com o seu mais recente disco, “Judite”, sucessor de “Copo Meio Cheio” e de “Fados do Fado".

No domingo, dia 24, às 18h00, o palco do Cine-Teatro recebe Noble, que vai apresentar o seu mais recente single “I Give Up”, mas também temas dos dois álbuns já editados, dos quais fazem parte temas como “Honey”, “Beautiful” e “Lost on You”.