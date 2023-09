Até 23 de outubro, no Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, os visitantes são convidados a viajar pela vida e carreira de Mariza. A exposição foi inaugurada esta terça-feira, dia 5 de setembro, e o SAPO Mag esteve à conversa com a fadista durante a visita.

"Esta ideia foi-me apresentada enquanto estava em digressão e eu disse: 'sim, vamos fazer'. Mas nunca imaginei que tivesse esta proporção, esta dimensão, nem que ficasse tão especial", confessa a artista, que no dia 29 de setembro regressa a Vila Nova de Gaia para um concerto especial no centro comercial.

Ao visitar a exposição pela primeira vez, Mariza emocionou-se ao "recordar memórias", que trazem "outras memórias à cabeça". "Já tive aqui vários momentos em que me emocionei ao ver algumas coisas que já não me recordava. Também há aqui fotos deste ano, dos últimos meses, que foram bastante intensos. É muito interessante, 23 anos depois, perceber que há uma vontade de ver o que eu fiz", admite.

"Uma coisa leva a outra. São 23 anos de muitas histórias, de muitas emoções, muitas palmas, risos e de lágrimas. Foram anos muito batalhadores mas, ao mesmo tempo, muito felizes. Há coisas que ficam na memória, guardadas para mim, que são minhas e só quem viveu comigo na estrada é que entende. Não se consegue expressar aqui", conta Mariza.

A exposição no shopping de Vila Nova de Gaia arranca com uma cronologia da vida e carreira da fadista, que confessa que nunca sonhou com outras profissões. "Nunca pensei em nada. Os miúdos, normalmente, têm vontade de ser médicos, polícias... Mas eu nunca tive vontade de ser nada e toda a gente me perguntava. Como a música sempre me rodeou desde muito pequena, é como respirar. Não há pensamento, está ali, sempre esteve ali", recorda.

"Mariza, no palco do Mundo" conta com objetos pessoais da artista, prémios, prendas dos fãs e termina com fotografias dos concertos de 2023. Em destaque está a estreia da cantora no BBC Proms, festival de música clássica no Royal Albert Hall, em Londres. "Foi uma noite de muitas emoções. Foi uma grande responsabilidade porque, pela primeira vez, fui cabeça de cartaz de um festival tão emblemático e antigo como é o BBC Proms, um festival de música clássica e que não é do género de música que faço", lembra.

"Já tinha pisado o Royal Albert Hall antes, em nome próprio também. Mas aqui foi o culminado de várias coisas: entre ser o festival que é, que é um dos festivais mais importantes de música clássica do mundo, um dos mais antigos também. E pela primeira vez abrirem as portas e trazerem uma cabeça de cartaz que nada tem a ver com a música clássica e que muito menos canta em inglês, canta em português. Portanto, era uma responsabilidade acrescida, mas ao mesmo tempo é muito gratificante perceber que depois de tantos anos eu já vou em nome próprio, não é o nome do fado... é em nome próprio", sublinha Mariza em conversa com o SAPO Mag.

O espetáculo no festival da BBC está disponível online - ver aqui -, mas no dia 29 de setembro, no Arrábida Shopping, os fãs poderão ouvir todos os grandes êxitos da fadista ao vivo. "Podem vir cá ouvir ao vivo e a cores. Ainda estamos a pensar como vamos fazer o concerto para passar por todas estas fases e terminando no disco novo, que vem aí e que se vai chamar 'Amor', e gostaríamos de mostrar aqui. Vamos ver, mas podem ter a certeza que aqueles temas todos que conhecem vão estar lá", adianta.

"Ainda não há muita coisa, ainda não posso falar muito sobre o disco. Mas vai sair em outubro", conta Mariza.