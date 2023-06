Os Maroon 5 regressam a Portugal esta terça-feira, dia 13 de junho, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O espetáculo está inserido na nova digressão da banda.

Depois de Portugal, o grupo de Adam Levine segue para Espanha, República Checa, Dinamarca, Holanda, Alemanha e França. A digressão vai terminar no The O2, em Londres, no dia 3 de julho.

Nos concertos da nova digressão, os Maroon 5 vão recordar os principais temas da sua carreira. De acordo com as setlists dos últimos espetáculos, a banda deverá tocar 20 canções.

No arranque dos concertos, o grupo tem apostado nos temas "Animals", "One More Night" e "This Love". "Sunday Morning", "Payphone", "Memories", "Moves Like Jagger", "She Will Be Loved" e "Sugar" também têm feito parte dos alinhamentos.

SETLIST MAROON 5:

Animals

One More Night

This Love

Stereo Hearts (Gym Class Heroes cover)

Harder to Breathe

Lucky Strike

Sunday Morning

Payphone

What Lovers Do

Makes Me Wonder

I Wanna Be Your Lover (Prince cover)

Heavy (PJ Morton)

Maps

Memories

Don't Wanna Know

Love Somebody

Moves Like Jagger

Stayin' Alive (Bee Gees cover)

Encore:

She Will Be Loved

Girls Like You

Sugar

Passeio Marítimo de Algés | 13 de junho

Abertura de portas: 18h00

Início do espetáculo: 20h00

BILHETES

Golden Circle - 90 euros

Plateia em Pé- 65 euros

Mobilidade Condicionada - 65 euros

Golden Circle Early Entry - 200 euros

Plateia em Pé - 160 euros

Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.