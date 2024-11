Os norte-americanos The Backseat Lovers estreiam-se no NOS Alive 2025, no Palco Heineken a 11 de julho, segundo dia do festival.

The Backseat Lovers são uma banda de indie rock de Salt Lake City, Utah, composta por Joshua Harmon, Jonas Swanson, KJ Ward e Juice Welch. Desde a sua formação em 2018, acumularam mais de 800 milhões de streams globais e venderam mais de 200 mil bilhetes.

A sua digressão mundial de 2023 levou-os aos maiores palcos da sua carreira até à data, passando por várias cidades na América do Norte, Reino Unido, Europa e Austrália.

Em 2025, a banda apresenta-se no Passeio Marítimo de Algés com as músicas dos seus dois álbuns de estúdio. Os temas favoritos dos fãs do seu segundo álbum, "Waiting to Spill", que é a continuação do álbum de estreia de 2019, "When We Were Friends", que inclui o sucesso “Kilby Girl”, vão estar presentes no dia 11 de julho do NOS Alive.