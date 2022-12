“Na reunião de executivo em que foi aprovada a nova direção artística do Festival, Martim Sousa Tavares apresentou as linhas gerais de um novo projeto de renovação que reforça o posicionamento deste evento no panorama cultural”, lê-se no comunicado.

O maestro apresentou o “novo conceito do Festival de Sintra” para o próximo ano, na reunião conjunta do Conselho de Cultura e de Opinião da Paisagem Cultural de Sintra, na passada sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, o Festival de Sintra do próximo ano “assenta numa nova visão, em que será aprofundada a presença da comunidade, a ligação com a natureza e o contacto com as pessoas”.

O festival “receberá novas experiências, novas abordagens, outras artes e outros públicos”, e “numa perspetiva de uma maior inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade”.

Martim Sousa Tavares sucede, na direção do festival, à pianista Gabriela Canavilhas, e é o segundo cargo que assume em 2023, quando passa a maestro titular da Orquestra Clássica do Sul, sucedendo a Rui Pinheiro.