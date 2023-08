Martin Sued & Orquestra Sintomática dão dia 26 de agosto, às 21h30, um concerto no anfiteatro do Jardim Botânico da Casa da Cerca, em Almada, no que é mais uma iniciativa do programa “Há música na Cerca”.

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea com a editora e produtora discográfica PontoZurca, que se realiza todos os anos em vários espaços da Casa da Cerca e que integra concertos nas exposições e ao pôr do sol com entrada gratuita, segundo uma nota do Centro. O bandoneonista Martin Sued lidera o sexteto instrumental criado em 2020 e apresenta um repertório de canções originais que inclui os instrumentos originárias para uma formação tradicional de tango. O espetáculo, cujo coletivo tem músicos portugueses, ucranianos, italianos e argentinos, contempla ainda uma dimensão cénica e performativa. Ariel Rodriguez (piano e sintetizadores), Franco Dall'Amore (guitarra elétrica), Francesco Valente (contrabaixo), Sandra Martins (violoncelo), Denys Stetsenko (violino) e Martin Sued (bandonéon, composição e arranjos) compõem o sexteto.