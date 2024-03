O certame, que decorre na ambiência da Capital Portuguesa da Cultura, começa dois dias mais cedo do que é habitual, para aproveitar o fim de semana de 23 e 24 de março, sendo esperados 650 mil visitantes.

Durante a apresentação do programa, esta semana, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, realçou que tem havido uma aposta permanente na modernização do evento, para que mantenha “níveis muito elevados de atratividade aos cidadãos de todas as idades, de diferentes condições sociais e de opções culturais”.

“A Feira de Março é, e queremos que continue sempre a ser, um episódio democrático, aberto, inclusivo e essa sua condição de quase 600 anos de vida é uma marca para nós distintiva do território numa fase do ano em que este tipo de ofertas não existem no país”, afirmou

O primeiro dia do certame terá entrada livre e em palco estará o cantor José Cid. “Queremos de uma forma festiva e aberta oferecer o primeiro concerto da feira aos nosso cidadãos e a quem nos visita”, referiu Ribau Esteves.

O cantor de funk brasileiro MC Daniel irá atuar no dia 29 de março. “É uma das nossas vedetas e um dos espetáculos mais caros”, disse Ribau Esteves.

Dillaz (30 de março), Os Quatro e Meia (5 de abril), Ana Moura (13 de abril) e Nininho Vaz Maia (20 de abril) são outros dos artistas que vão pisar o palco da Feira de Março.

O evento, que este ano terá como município convidado Ponte de Lima, conta com 210 empresas e 24 associações divididas pelos tradicionais setores de exposição, comercial e de diversão, esta última no exterior, onde será montada uma tenda para os concertos.

A organização vai manter as entradas grátis aos domingos, para privilegiar as famílias.

Quanto ao parque de diversões, um dos maiores do país, está prevista a participação de 50 divertimentos e na área expositiva 100 empresas vão estar em representação de vários setores.

A área comercial tem 60 empresas inscritas em que se incluem as tradicionais farturas, restauração, charcutaria, doçaria e artesanato.