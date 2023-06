Melanie Martinez regressa em Portugal no final do ano. A artista norte-americana vai atuar em nome próprio no Sagres Campo Pequeno no dia 30 de novembro, anunciou a Everything Is New.

Os bilhetes serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 16 de junho, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. Os preços variam entre os 32 os 48,50 euros. Já os pacotes VIP custam entre 120,45 e 246,96 euros.

Todos os subscritores da Newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 15 de junho, às 14h00. "Quem estiver inscrito, receberá um e-mail durante o dia 14 de junho com as instruções em como aceder à pré-venda", explica a organixação.

Em comunicado, a promotora destaque que a artista vem apresentar a "Portal Tour", "onde irá atuar exclusivamente como a sua nova criatura sobrenatural renascida do seu alter ego 'Cry Baby', onde tem vindo a apresentar-se em espetáculos esgotados pela América do Norte".

"Esta tour celebra a recente chegada do novo álbum de sucesso 'Portals', disponível agora em edição digital deluxe que contém três novos temas adicionais. Este álbum é a estreia de Melanie com maior sucesso até à data, com entrada direta na Billboard 200 após o lançamento no início deste ano, onde alcançou a segunda posição da tabela", destaca a Everything Is New.

Sagres Campo Pequeno | 30 de novembro

Abertura de portas: 19h00

Início do espetáculo: 20h00

BILHETES

Plateia em Pé - 48,50€

Bancada A - 48,50€

Bancada B - 47,00€

Bancada C - 43,00€ (s/marcação visibilidade reduzida)

Camarote 1ª - 43,00€ (visibilidade reduzida)

Galeria 1ª - 39,00€

Galeria 2ª - 32,00€

Camarote 2ª - 32,00€

Camarote 2ª - 32,00€ (visibilidade reduzida)

Mobilidade Condicionada - 32,00€

PACOTES VIP

Portals VIP Experience - 246,95€ (inclui bilhete de Bancada ou Plateia em Pé)

VIP Early Entry - 120,45 € (inclui bilhete de Bancada ou Plateia em Pé)

Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.

Locais de venda oficiais: Sagres Campo Pequeno, FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP e em everythingisnew.pt