Miguel Araújo vai atuar em 24 de junho, no dia da sessão solene do feriado municipal da Lousã, e Quim Barreiros no último dia das festas, disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O programa arranca no fim da tarde de 22 de junho, com a inauguração da Mostra Comercial e Industrial da Feira Anual de São João da Lousã, que vai decorrer no Parque Municipal de Exposições do concelho.

No mesmo dia, à noite, nas Piscinas Naturais da Nossa Senhora da Piedade, haverá um espetáculo de fados, com o Grupo de Fado “Maio” & Filipa Biscaia.

A 23 de junho, terá lugar a noite de São João, com as marchas sanjoaninas (com a participação de nove grupos), num desfile que vai envolver, de forma direta, "mais de 500 pessoas".

"Após o desfile, terão lugar os arraiais populares em diversos locais da Vila. Já no Parque Municipal de Exposições terá lugar a atuação da Banda Anarkia", acrescentou a autarquia.