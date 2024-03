“O Festival do Maranho, este ano, está ao nível dos grandes festivais de música, o que constitui uma excelente oportunidade na promoção do território”, referiu o presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Este festival, de acordo com o autarca, é a montra do que de melhor se faz no concelho ao nível da cultura, turismo e economia.

O evento tem como cabeças de cartaz Os Quatro e Meia, Taxi, Slow J e Gisela João, num programa diversificado dirigido a todas as faixas etárias.

O maranho da Sertã, bandeira da gastronomia local, é o centro do festival que visa promover este produto com Indicação Geográfica Protegida (IGP).

À semelhança das edições anteriores, o Festival de Gastronomia do Maranho conta com uma série de espaços e atividades diferenciados.

O evento tem início em 18 de julho com os espetáculos “Canta-me como Foi” (com as sertaginenses Paloma Del Pillar e Soraia Farinha), We are the 90´kids e Os Quatro e Meia.

No dia seguinte, atuam os Marauders, Wakadelics, Let´s Control the 80s e Táxi.

No dia 20 de julho, sobem ao palco principal Lika, Super Mars (Tributo a Bruno Mars), DJ Funkelada e Slow J.

A fadista Gisela João encerra o festival, no dia 21 de julho.

Em relação o investimento realizado pela autarquia, Carlos Miranda sublinhou que “o retorno que o festival dá ao concelho supera em muito o investimento realizado, pois trata-se de um investimento com impacto direto na economia local”.

O maranho da Sertã é um ensacado feito a partir do estômago de ovinos e caprinos, com carnes destas duas espécies, além de arroz carolino e hortelã.

São ainda incluídos como ingredientes obrigatórios a bandouga, toucinho entremeado, presunto, azeite virgem ou extra, vinho branco, sal e água.

Pode ainda incluir chouriço de carne, sumo de limão, pimenta ou piripíri e alho.