Aaron Spears, baterista nomeado a um Grammy pelo seu trabalho de produção no álbum “Confessions” do artista Usher, morreu aos 47 anos. Durante a sua carreira, o baterista acompanhou as digressões de Justin Bieber, Ariana Grande, Lady Gaga, e Miley Cyrus, tendo conseguido maior projeção no mundo da música após a performance de “Caught Up” de Usher no Modern Drummer Festival de 2006.

A sua morte foi anunciada, esta segunda-feira, pela sua esposa Jessica Spears, através da rede social Instagram: “É com o coração pesado e uma tristeza avassaladora que anuncio o falecimento do meu amado marido, Aaron Spears. Aaron não era apenas um baterista incrivelmente talentoso, admirado por muitos pelo seu talento incomparável e paixão pela música, mas também um pai dedicado o nosso precioso filho, August. O seu amor, orientação e carinho foram os pilares da nossa família e a sua ausência deixa um vazio que as palavras não podem descrever.”

Vários artistas com quem Aaron colaborou e partilhou o palco durante a sua carreira já recorreram às redes sociais para partilhar as suas homenagens.

Num Instagram story, Ariana Grande declarou: “Tivemos muita sorte em conhecer o Aaron. A luz mais brilhante e absoluta de um ser humano. Sempre o mais gentil, sempre a sorrir. Estou muito honrada e grata por os nossos caminhos se terem cruzado e por termos passado tanto tempo especial juntos. Obrigado pelo teu brilho absoluto, pelas nossas gargalhadas e pela tua gentileza. Sentirei falta dos teus abraços. És tão, tão amado e farás muita falta.”

O cantor Justin Bieber, também recorreu ao Instagram para deixar uma homenagem ao antigo colega: “Perdemos um grande homem e uma inspiração para todos os bateristas. Orações para a tua família e entes queridos, serás lembrado e celebrado”, escreveu o artista.

Não há ainda detalhes sobre a causa da sua morte.