Christine McVie, cantora, compositora e tecladista que se tornou numa das maiores hitmakers dos Fleetwood Mac, morreu na esta quarta-feira, dia 30 de novembro. A artista tinha 79 anos.

A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais. “(…) É com peso no coração que estamos a informar a morte de Christine. Ela morreu de forma pacífica no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma doença repentina”, escreveu a família no Facebook.

Pedindo privacidade, a família disse que ainda que “gostaria que todos mantivessem Christine nos seus corações e se lembrassem da vida de um ser humano incrível e um músico reverenciado que era amado universalmente”.

No Facebook, os Fleetwood Mac lamentaram a morte, dizendo que Christine McVie era “única, especial e talentosa”.

“Foi o melhor músico que qualquer um pedia ter na sua banda e o melhor amigo que qualquer um podia ter na sua vida. Tivemos muita sorte em ter uma vida com ela”, escreveu o grupo britânico.

Christine McVie foi a autora de alguns dos maiores sucessos dos Fleetwood Mac, como "Over my head", "Say you love me", “Don’t Stop", “You Make Loving Fun", “Think About Me”, "Everywhere", “Hold Me” ou "Little Lies”.

Christine McVie abandonou os Fleetwood Mac em 1998, após 28 anos, acabando por regressar em 2014. Nascida com o nome de Christine Perfect, em Bouth, Reino Unido, a artista casou-se com o baixista dos Fleetwood Mac, John McVie, juntando-se àquela banda de rock em 1971.

Christine McVie entrou para o Hall da Fama do Rock juntamente com os companheiros da banda em 1998.

A cantora também lançou três álbuns solo.