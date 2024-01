O produtor alemão Frank Farian, que criou e produziu o grupo Boney M, morreu esta terça-feira, dia 23 de janeiro, aos 82 anos. A notícia foi confirmada pela agência Allendorf Media, citada pela Deutsche Welle.

O artista, autor de sucessos como "Rasputin" e "Daddy Cool", morreu na sua casa em Miami, nos Estados Unidos.

Nos Boney M, Frank Farian foi responsável pelos temas mais populares do grupo, como "Mary's Boy Child/ Oh My Lord" ou "Brown Girl In The Ring".

Ao longo da carreira, o alemão trabalhou ainda com Stevie Wonder e Meat Loaf.