Mark Sheehan, guitarrista dos The Script, morreu esta sexta-feira, dia 14 de abril, vítima de doença súbita. A notícia foi confirmada pela banda nas redes sociais.

O músico de 46 anos estava internado devido a "uma breve doença". "Muito amado marido, pai, irmão, companheiro de banda e amigo, Mark Sheehan faleceu hoje no hospital após uma breve doença", escreveram os The Script nas redes sociais.

"A família e o grupo pedem aos fãs que respeitem sua privacidade neste momento trágico", acrescenta a banda.

Mark Sheehan criou os The Script com o vocalista Danny O'Donoghue e o baterista Glen Power em Dublin, em 2001. O grupo, que conta com uma grande legião de fãs em Portugal, conta com seis álbuns editados, tendo cinco dos quais conquistaram o primeiro lugar no top de discos no Reino Unido.

Segundo The Guardian, O'Donoghue e Sheehan, que cresceram em Dublin, eram melhores amigos desde os 12 anos.

"Superheroes", "The Man Who Can't Be Moved", "If You Could See Me Now", "For the First Time", "Breakeven" ou "Hall of Fame" são alguns dos maiores sucessos do grupo.

Em novembro de 2022, os The Script terminaram a digressão europeia no Campo Pequeno, em Lisboa. Mark Sheehan não atuou no concerto por "compromissos familiares" - em 2021 e 2022, o guitarrista decidiu fazer uma pausa na carreira.

Em Lisboa, os músicos foram recebidos com casa cheia e apresentaram todos os grandes sucessos da sua carreira.

A banda regressa a Portugal no verão para um concerto no MEO Marés Vivas, no 16 de julho.

Nas redes sociais, as homenagens ao artista multiplicam-se. Ryan Tedder, vocalista da banda norte-americana OneRepublic, disse no Twitter que Sheehan era "uma das pessoas mais simpáticas e genuínas com quem já teve o prazer de fazer uma digressão e de conhecer".

Os Kodaline frisaram que foi uma "sorte grande passar tempo na companhia [de Sheehan] ao longo dos anos".