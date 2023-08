O empresário do artista disse que este estava acompanhado pela família no momento da morte, na sequência de "doença prolongada".

Enquanto membro dos The Band, Robertson compôs temas icónicos como "The Weight", "The Night They Drove Ol' Dixie Down" ou "Up On Cripple Creek".

O grupo, que começou por se chamar The Hawks e ficou conhecido por ser a banda de abertura de Bob Dylan nas suas digressões “Going Electric”, em 1965 e 1966, incluía os canadianos Rick Danko, Garth Hudson e Richad Manuel, bem como o americano Levon Helm.

Em 1968, os elementos do grupo mudaram-se para Nova Iorque e assinaram contrato com a Capital Records para lançarem os seus dois primeiros álbuns, “Music From Big Pink” e “The Band”, que tomaram de assalto a indústria, influenciando nomes como Eric Clapton.

O seu impacto foi tal que, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, voltaram a colaborar com Dylan e a acompanhá-lo em festivais famosos, como o de Woodstock, o que os posicionou entre a elite do rock norte-americano.

No entanto, os problemas de dependências de vários membros do grupo fizeram com que, em meados dessa década, a banda tivesse sérios problemas internos e o próprio Robbie Robertson dissolveu a banda.

Antes de se separarem, em 1976, os The Band deram um grande concerto em São Francisco, no Dia de Ação de Graças, que foi captado no documentário “The Last Waltz” (1978), realizado por Martin Scorsese.

Juntamente com os seus companheiros de banda, Robertson foi introduzido no ‘Canadian Music Hall of Fame’, em 1989 e no ‘Rock and Roll Hall of Fame’, em 1994.

Além do percurso ao lado dos The Band, o músico nascido em Ontário, no Canadá, em 1943, também se notabilizou por ter sido guitarrista principal de Bob Dylan entre os anos 1960 e 1970 e por uma carreira a solo.

Robertson também participou em muitas bandas sonoras de filmes e séries, em especial em obras de Martin Scorsese, caso de "O Touro Enraivecido", "Casino" ou "O Lobo de Wall Street".

Já este ano, Robertson ainda chegou a trabalhar no novo filme do realizador, "Killers of the Flower Moon" – a sua 14.ª colaboração -, que se estreia a 20 de outubro.

O seu álbum mais recente, "Sinematic", foi editado em 2019 e contou com colaborações de Van Morrison, Frédéric Yonnet, Citizen Cope e Derek Trucks. Dois temas também integraram a banda sonora do filme "O Irlandês", de Scorsese.

Robbie Robertson dedicou também os seus últimos anos de vida a escrever as memórias, ao seu amor pela pintura e a reeditar o catálogo da The Band.