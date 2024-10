“Chegamos À Party” e “Põe Aquele Som”, que marcaram o início da carreira e toda uma geração, os Mundo Secreto estão de volta com um novo single. "Não Me Cortes A Vibe" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e antecipa o lançamento do álbum.

"É um novo ciclo para os Mundo Secreto onde a inspiração assenta, sobretudo, no regresso às raízes e à partilha de uma vibe cool, que levou a banda ao sucesso de 2006 em diante. É raro quem não sabe pelo menos uma ou duas frases daqueles que são os conhecidos êxitos do grupo, e é nessa linha que surge 'Não Me Cortes A Vibe'", destaca o comunicado.

Para a banda, "no meio de um mercado musical onde é cada vez mais notória a influência das tendências, este single é uma confirmação: os Mundo Secreto são donos do seu próprio espaço".

O grupo de Nuno Melo (guitarra), João Rebelo (bateria), Durval Nunes (MC/vocalista) e dos gémeos Diogo e Miguel Moreira (MC/vocalistas) vai celebrar os 25 anos de carreira a 7 de dezembro com um concerto no Hard Club, no Porto.