A Fundação da Casa de Bragança, que promove a iniciativa, revelou hoje que o tema da temporada deste ano é a “Água”, e os concertos, com entrada livre, vão decorrer, até outubro, na última sexta-feira do mês, sempre às 21h00. O encerramento está agendado para o dia 15 de dezembro, com um concerto de Natal.

A tradição musical da Casa de Bragança remonta ao período de construção do Paço Ducal, no início do século XVI, de acordo com os promotores.

O concerto inaugural, pelo duo de canto e piano, Cátia Moreso e João Paulo Santos, vai decorrer no dia 28 deste mês.

O programa prevê, para o dia 26 de maio, um concerto de órgão e canto por Sérgio Silva, Raquel Alão e Ana Ferro.

No dia 30 de junho, o Quarteto Staccato apresenta um concerto de canto, cordas e piano, e, no dia 28 de julho, atuam Patrizia Giliberti e Manuel Coelho, piano e voz.

Estão ainda agendados os concertos de Avres Serva, órgão, piano e canto (25 de agosto), Alberto Dalgo, piano (29 de setembro), Rui de Luna e Romeu Costa, piano e voz (27 de outubro) e Franz Jurgen Dorsam, quarteto de cordas e sopros, concerto de Natal, no dia 15 de dezembro.