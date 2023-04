No dia em que subiu ao palco do Teatro Maria Matos pela primeira vez, com sala esgotada, Carolina de Deus anunciou a estreia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para dia 8 de março de 2024. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.

"Foi perante uma plateia esgotada, esta quarta-feira passada, que Carolina de Deus, uma das mais aclamadas artistas da nova geração, anunciou em primeira-mão a sua estreia na icónica sala lisboeta, Coliseu dos Recreios, para 2024. Ainda antes de editar o disco de estreia 'Dores de Crescimento', que verá a luz do dia em maio, os fãs, presentes no concerto, tiveram a oportunidade de serem os primeiros a escutar ao vivo as faixas que o compõem", adianta a promotora em comunicado.

Antes de subiu ao palco do Coliseu de Lisboa, Carolina de Deus vai passar pelo Teatro Sá da Bandeira, dia 20 de abril, onde contará com Bárbara Tinoco, Joana Almeirante e Rita Rocha como convidadas. Já dia 22 apresenta-se no Conservatório de Música de Coimbra (esgotado), onde consigo estarão desta vez as vozes masculinas de João Só e d’Os Quatro e Meia.

O disco de estreia “Dores de Crescimento”, que terá edição digital já no próximo mês de maio, incluí os singles “Talvez,” “Querido Futuro Namorado” e “Seria Estúpido Ligar-te”.