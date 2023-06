Pouco antes das 23h30, a banda de Manchester subiu ao Palco Vodafone e foi o centro de todas as atenções - apesar de muitos festivaleiros estarem sempre com os olhos no relógio, já que o concerto dos Blur estava marcado para as 00h50 e todos queriam garantir um bom lugar para o reencontro com Damon Albarn.

Para o Primavera Sound, os New Order preparam um concerto condensado, onde tentaram passar em revista os grandes sucessos. O arranque foi ao som de "Regret", "Age of Consent" e "Academic".

Entre a multidão, em conversas paralelas, os festiveleiros elogiaram "os fantásticos jogos de luzes".

Mas a noite demorou a aquecer e a voz do vocalista Bernard Summer não estava nos melhores dias. Os fãs que esperavam uma grande celebração de hits, com refrães a serem cantados a uma só voz, podem ter saído desiludidos do Parque da Cidade do Porto: sem pausas, as guitarras destacaram-se entre os versos das canções.

Do alinhamento de dez canções destacaram-se “Bizarre Love Triangle" e "Blue Monday". "True Faith" também prometia carimbar um dos momentos da noite, mas o tema foi interrompido devido a problemas técnicos.

Na reta final, o sistema de PA falhou e a banda só conseguiu seguir com a atuação depois de duas tentativas - enquanto a equipa tentava resolver os problemas, muitos dos festivaleiros 'trocaram' de palco.

"Devido a um problema num dos quadros eléctricos, muito provavelmente causado pelos primeiros dois dias de mau tempo, parte do equipamento eléctrico dos New Order foi, infelizmente, afectado, e a actuação da banda foi interrompida por duas vezes", explicou a organização em comunicado.

"Felizmente a situação foi resolvida o mais rapidamente possível. O Primavera Sound Porto lamenta o inconveniente que possa ter causado ao seu público", acrescenta.

Para a reta final, os New Order guardam o clássico “Temptation” e a sempre celebrada "Love Will Tear Us Apart". "M**** acontecem (...) Obrigado por terem sido pacientes", agradeceu o vocalista.