A 25.ª edição do MEO Sudoeste arrancou esta quarta-feira, dia 9 de agosto, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. Pouco antes das 19h00, Lon3r Johny teve a missão de abrir o palco principal e aqueceu os festivaleiros para a brasileira Guilia Be, que escolheu Portugal para arrancar a sua nova digressão.

Já Niall Horan subiu ao palco MEO depois das dez da noite. A carreira solo do artista ainda não disparou como a de Harry Styles, mas o cantor irlandês sempre derreteu corações com a sua guitarra e simpatia. Ao terceiro álbum - "The Show" chegou em junho -, o músico deu um salto e conquistou novos fãs e elogios da crítica.

O sucessor de "Heartnreak Weather" é o mote para a digressão por festivais e para uma série de concertos em 2024. Em Portugal, o cantor escolheu estrear-se no palco do MEO Sudoeste e esta quinta-feira, 9 de agosto, foi recebido de braços abertos por festivaleiros.

No primeiro dia da 25.ª edição do MEO Sudoeste, Niall Horan cumprimentou o público ao som de “Nice To Meet Ya” - o concerto na Zambujeira do Mar foi o primeiro depois das férias do músico. Mas foi com ao segundo tema que o público ficou rendido ao irlandês - Niall Horan apostou em “Heaven”, o primeiro single de “The Show” e que se tornou num dos maiores sucessos da sua carreira a solo.

No alinhamento seguiu-se “On A Night Like Tonight” e “This Town”, mais um hit cantado a uma só voz pelos milhares de fãs. Em pouco minutos, o cantor provou que vive da experiência em palco e que sabe liderar multidões - a passagem pelos One Direction teve um papel fundamental, certamente.

créditos: TIAGO DAVID

Se a multidão se rendeu rapidamente, o músico também se desdobrou em elogios ao público. "Vocês são incríveis e a maioria das plateias não consegue cantar, mas vocês cantam lindamente, soam bem! Os portugueses não são só sexys, são realmente bons cantores", gracejou Niall, acrescentando que "é bom estar de volta a Portugal" e conhecer novos palcos fora de Lisboa. "Obrigado", gritou, em bom português.

A viagem pelo primeiro disco continuou com “Too Much To Ask”. Logo depois, o artista voltou a “The Show”, apresentando o tema que dá novo ao álbum.

Tal como Harry Styles, Niall também não esquece os One Direction e os fãs agradecem. No MEO Sudoeste, tal como tem acontecido em toda a digressão, o irlandês e os fãs (e não só) cantaram a uma só voz "Story of My Life".

“Heartbreak Weather” e “Cross Your Mind”, do segundo disco, abriram caminho para “If You Leave Me” e uma versão de “Everybody Wants To Rule The World”, dos Tears For Fears.

Em clima de festa e sorridente pela recepção calorosa dos fãs, entre canções, o irlandês gritou um "Sim" à Cristiano Ronaldo e recebeu uma ovação.

Sempre em total cumplicidade com os festivaleiros, o “show” de Niall Horan continuou com “Black And White” e “Meltdown”. Já para a despedida, o ex-One Direction escolheu "Slow Hands", uma das mais acarinhadas pelos fãs, e contou com um coro afinado.

"Adoro-vos! Obrigado por esta hora incrível. Não me vou esquecer disto por algum tempo, foi tão divertido. Vocês são um público fantástico e quero voltar a Portugal (...) Até breve", despediu-se o músico.

Durante uma hora, Niall Horan provou que é no palco onde se sente confortável. Sempre com carisma e com um grande sorriso, o irlandês conquistou os maiores fãs e os festivaleiros que só o conheciam como "aquele dos One Direction" - foi um aquecimento para um concerto a solo no futuro? Os ingredientes estão todos reunidos.

O primeiro dia do MEO Sudoeste contou ainda com um celebrado concerto dos Xutos & Pontapés. Sempre com a sua fiel tribo por perto, a banda, que atuou na primeira edição do festival, trouxe todos os grandes temas da carreira e ninguém ficou de fora da festa.

A festa de David Guetta

créditos: TIAGO DAVID

Já durante a madrugada, David Guetta transformou a Herdade da Casa Branca numa grande pista de dança. Como sempre, o DJ e produtor francês apostou num alinhamento carregado de sucessos.

"I'm blue", com Bebe Rexha, "Titanium", com Sia, "Don't You Worry", com os Black Eyed Peas, ou "Memories" foram alguns dos temas mais celebrados pela tribo do MEO Sudoeste.

O jogo de luzes combinado com fogo também surpreenderam os festivaleiros que dançaram pela noite fora com o DJ e produtor.

SETLIST DE NIALL HORAN: