“Nesta 20.ª edição, a mítica sala prepara-se para receber o hipnotizante compositor Nils Frahm; a energia contagiante do trio Gilsons; a celebração do vigésimo aniversário do álbum '1972' de Josh Rouse e a simbiose entre a tradição e a contemporaneidade dos mutu”, lê-se num comunicado divulgado pela promotora.

Nils Frahm e mutu atuam no dia 24 de novembro e Josh Rouse e os Gilsons no dia 25. Os bilhetes diários do festival custam 20 euros e já estão à venda.

Os portadores do Cartão Quadrilátero, que dá descontos em quatro salas de espetáculos minhotas – Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, Theatro Circo, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e Theatro Gil Vicente, em Barcelos -, têm um desconto de 50% nos bilhetes do festival.