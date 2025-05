Nininho Vaz Maia foi hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, disse à agência Lusa fonte policial, acrescentando que o músico “não é o principal visado”. De acordo com a SIC Notícias, o cantor foi constituído arguido por branqueamento de capitais e há dois detidos.

Em comunicado, a equipa do artista reagiu às notícias sobre a investigação: "Face às notícias recentemente divulgadas: hoje, pelas 7h00 da manhã, a Polícia Judiciária dirigiu-se à casa do Nininho Vaz Maia, no âmbito de uma investigação em curso. Foram realizadas buscas e o Nininho foi acompanhado para prestar declarações, colaborando desde o primeiro momento com as autoridades".

"Importa deixar absolutamente claro que o Nininho está inocente e que confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que tudo será esclarecido com brevidade. Reafirmamos total disponibilidade para colaborar com as autoridades em tudo o que for necessário, mas rejeitamos qualquer associação precipitada", acrescenta a nota enviada ao SAPO Mag.

"Queremos ainda agradecer o enorme carinho dos fãs e o respeito da imprensa até ao momento. O vosso apoio faz toda a diferença", destaca o comunicado.

Segundo a mesma fonte, o músico, de 37 anos, “não está entre os principais alvos nem é o centro da operação”, que decorre na Grande Lisboa e se estende até à margem Sul do Tejo, tendo já levado a detenções.

O cantor assumiu anteriormente e publicamente ter estado em prisão domiciliária há mais de uma década devido a uma rixa.

A operação está a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, num processo dirigido pelo Ministério Público de Loures.