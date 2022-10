"Lost in You" é o novo single do cantor de Amarante.

Noble lançou o seu novo single esta sexta-feira, dia 28 de outubro. "Lost In You" é uma primeira amostra do que o artista tem andado a preparar desde o seu último álbum "Secrets", lançado ainda na primeira metade de 2022. A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e nasceu depois de uma viagem do cantor aos Estados Unidos. "A rebuscar elementos de dream pop aprimorados por sintetizadores etéreos que se fazem ecoar e sonoridades de teor bem-disposto e inspirador, o mais recente tema da autoria do cantautor de Amarante figura-se envolto num contexto apaixonante", destaca a editora em comunicado. "Mais que uma narrativa mágica e sedutora, é uma história sobre as relações afetuosas que queremos congelar no tempo, e sobre a pura felicidade e encanto que só a paixão e o poder da atração conseguem proporcionar", remata.