Os cinco "concertos intimistas" estão marcados de 17 a 21 de janeiro, para interpretar temas dos álbuns "Uma Palavra Começada por N" (2020), "00:00:00:00" (2016), "Almost Visible Orchestra" (2013) e "One Hundred Miles from Thoughtlessness" (2008) e dos EP "A Day in the Day of the Days" (2010) e do EP "56010-92" (2005).

Estes concertos são anunciados numa altura em que é editada uma versão audiolivro do primeiro livro de Noiserv, "três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-por-segundo", com interpretação pela atriz Isabel Abreu e sonoplastia do próprio músico.

Multi-instrumentista, David Santos construiu uma discografia com canções em português e em inglês compostas por sobreposição de melodias e sons, feitas com guitarras, piano, metalofones, melódica, megafone, caixas de música e alguns instrumentos de brincar.

A par do trabalho editado em álbum, David Santos tem composto também para cinema, nomeadamente em "José & Pilar", de Miguel Gonçalves Mendes, ou "Todos os sonhos do mundo", de Laurence Ferreira Barbosa, e para espetáculos de palco, entre os quais os recentes "Pela ponta do nariz", encenado por Ricardo Neves-Neves, e "O valor das pequenas coisas", com encenação de João de Brito.

Membro dos You Can't Win Charlie Brown, David Santos também musicou este ano o monólogo "Quando estou triste", interpretado pela atriz Mia Tomé.