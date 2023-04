O produtor e baterista norte-americano Makaya McCraven atua no dia 20 de novembro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito da 14.ª edição no Misty Fest, foi hoje anunciado.

"O músico estreia-se em Portugal, mostrando que o presente e o futuro são mesmo o seu tempo", afirmou a promotora Uguru que organiza o festival, em comunicado. Sem revelar nomes, a promotora refere que o concerto será "duplo com outro artista".