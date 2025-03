A dupla britânica Franc Moody são a nova confirmação para a o dia 12 de julho no Palco Heineken, na 17.ª edição do NOS Alive.

A banda formada por Jon Moody e Ned Franc, cuja jornada musical atravessa diferentes influências, do blues dos anos 50 à música eletrónica contemporânea.

"Após anos a explorar o jazz e o blues, a dupla encontrou a sua identidade ao adotar sintetizadores e focar-se na criação de ritmos dançantes. Inspirados por artistas como Todd Terje e Lindstrøm, começaram a produzir faixas onde o ritmo e a energia eram prioridade, utilizando principalmente drum machines para definir o seu som", destaca o festival.

No palco do NOS Alive, a dupla vai apresentar o álbum "Chewing The Fat". "Influenciados por atuações ao vivo de LCD Soundsystem e Massive Attack, decidiram reconstruir a sua sonoridade, experimentando com sintetizadores peculiares e explorando uma estética mais ousada. O resultado é um álbum que mantém as melodias cativantes e harmonias ricas, mas com um toque mais sujo e autêntico", acrescenta a organização.

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho.

Artistas já confirmados: A-Trak, Amyl and The Sniffers, Artemas, Bad Nerves, Barry Can't Swim, Benson Boone, The Bloody Beetroots, Bright Eyes, Capicua, Chloé Robinson, CMAT, Dead Poet Society, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Franc Moody, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Mark Ambor, Máximo, Mike 11, Mother Mother, Nine Inch Nails, Noah Kahan, NTO, Olivia Rodrigo, Papa Nugs, Parov Stelar, Riordan, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Von Di.