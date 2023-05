Os Bomba Estéreo subiram ao palco principal do North Festival esta sexta-feira, dia 26 de maio, e convidaram todos os festivaleiros para uma grande festa com ritmos latinos. Com o cenário decorado com plantas e muitas flores, a carismática vocalista Li Saumet foi recebida em euforia pelos fãs.

Antes de apresentar "Soy Yo", a cantora abriu o coração e confessou ao público que sempre a viram como uma "estranha". "As pessoas diziam-me que era estranha", contou a colombiana.

"Esta canção ['Soy Yo'] é para todos os estranhos, para 'todes niñes' ('crianças') do mundo para que saibam que podemos fazer o que queremos e que ninguém nos pode dizer o que devemos fazer", frisou, recebendo uma ovação dos fãs.

"O mundo é dos estranhos. Eu sou assim", rematou a artista colombiana.