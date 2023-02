Os bilhetes diários para o primeiro dia da edição de 2023 do NOS Alive já esgotaram, confirmou Everything Is New. Os passes gerais de três dias também já não se encontram disponíveis.

"O primeiro dia do NOS Alive 23 vai ser com casa cheia! Já não há bilhetes diários para os dias 6 de julho nem passes gerais de três dias! Garante já o teu lugar nos dias 7 e 8, com o passe de dois dias ou bilhetes diários", revelou a promotora.

Red Hot Chili Peppers são os cabeças de cartaz do primeiro dia do festival. The Black Keys, Jacob Collier, The Driver Era e Men I Trust também vão passar pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 6 de julho.

Artistas confirmados: Angel Olsen, Arctic Monkeys, Branko, City and Colour, girl in red, IDLES, Jacob Collier, Lizzo, Machine Gun Kelly, Men I Trust, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Rina Sawayama, Sam Smith, Spoon, Sylvan Esso, Tash Sultana, The Amazons, The Black Keys e The Drive Era.